Дело украинской ОПГ в Египте отложили Суд в Египте перенес разбирательство по делу украинской ОПГ на 27 апреля

Уголовный суд Гизы перенес рассмотрение резонансного дела об украинской преступной группировке, занимавшейся производством и контрабандой наркотиков на территории Египта. В так называемом деле «банды Ивана» фигурируют шесть украинцев и один россиянин, причем половина подозреваемых, включая лидера, находятся в розыске, пишет РИА Новости.

Уголовный суд Гизы сегодня принял решение отложить разбирательство в отношении обвиняемых по делу, известному как «украинская банда Ивана», на 27 апреля, обвиняемые останутся под стражей, — сообщается в решении.

Заседание, состоявшееся в воскресенье, стало первым по данному делу. Адвокат одного из обвиняемых — гражданина РФ — ходатайствовал о переквалификации обвинения и изменении меры пресечения. Он настаивал на том, что его подзащитный занимался лишь финансовыми операциями с криптовалютой и не знал о наркотическом характере деятельности группы. В Египте за торговлю наркотиками может грозить пожизненное заключение.

Суд принял решение дать сторонам дополнительное время для изучения материалов. Все находящиеся под стражей обвиняемые останутся в заключении как минимум до следующего заседания 27 апреля. Защита продолжит добиваться освобождения россиянина, доказывая его непричастность к наркотрафику.

Ранее силовики провели обыски у этнической организованной преступной группы в Челябинской области и Республике Дагестан, связанной с находящимся в СИЗО Артаком Варосяном. Изъяты запрещенные предметы и крупные суммы денежных средств.