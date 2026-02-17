Зимняя Олимпиада — 2026
В двух российских регионах прошли обыски у этнической ОПГ

В Челябинской области и Дагестане прошли обыски у этнической ОПГ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Силовики провели обыски у этнической организованной преступной группы в Челябинской области и Республике Дагестан, связанной с находящимся в СИЗО Артаком Варосяном, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. Изъяты запрещенные предметы и крупные суммы денежных средств.

Лидера ОПГ и его пособников задержали, в отношении группировки возбуждено семь уголовных дел. Группа причастна к вымогательствам, разбоям и грабежам. Задержаны лидер Абуев Д. и несколько соучастников.

УФСБ России и ГУМВД России по Челябинской области во взаимодействии с ГУУР МВД России реализованы материалы в отношении этнической организованной преступной группы… силовыми структурами проведены следственные действия в Челябинской области и Республике Дагестан, в том числе 22 обыска по местам проживания и деятельности членов преступной группы… Обнаружены и изъяты запрещенные и незаконные к обороту предметы и вещества, а также крупные суммы, — отметили в правоохранительных органах.

Следственные органы рассматривают возможность возбуждения дополнительных уголовных дел и проверяют возможные связи членов группировки с представителями власти и правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД задержали лидера ОПГ «Артаковские» Артака Варосяна в Челябинской области. В ходе обысков выявили незаконные к обороту предметы, также была установлена запрещенная в России деятельность. Варосяна уличили и в других нарушениях законодательства РФ.

