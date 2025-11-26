Силовики задержали криминального авторитета в Челябинске В Челябинске ФСБ и МВД задержали лидера ОПГ «Артаковские» Артака Варосяна

Сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД задержали лидера ОПГ «Артаковские» Артака Варосяна в Челябинской области, информирует URA.RU. По данным источника, силовики ищут связь между криминальным авторитетом и органами власти.

Силовыми структурами проведены следственно оперативные мероприятия по местам жительства и деятельности одной из межэтнической преступной группировки «Артаковские» организатора ОПГ Артака Варосяна, — уточнил источник.

В ходе обысков выявили незаконные к обороту предметы, а также была установлена запрещенная в России деятельность. Варосяна уличили и в других нарушениях законодательства РФ. Сейчас у криминального авторитета и членов его ОПГ проходят обыски.

Ранее в Челябинской области задержали этническую группировку, которая специализировалась на хищении выплат у участников СВО, включая средства для их родственников. Представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что семерых фигурантов арестовали. По факту инцидентов возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.