Дроны могут обрушиться на Ленобласть

Опасность атаки БПЛА объявлена в воздушном пространстве Ленинградской области, заявил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале. По его словам, возможно понижение скорости мобильного интернета.

Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти. Возможно понижение скорости мобильного интернета, — написал Дрозденко.

Тем временем в пресс-службе Минобороны информировали, что утром 6 января силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 129 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 29 и 15 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Белгородской областей, 13 и 10 — над Ярославской и Новгородской областями, еще девять сбили над Смоленской областью.

Также ПВО сбила 109 беспилотников за несколько часов в небе над Брянской областью. Как уточнил губернатор Александр Богомаз, было уничтожено 73 дрона, а менее чем за три часа до этого — 36 БПЛА. Пострадавших и разрушений при атаке нет.

Кроме того, жителей республик Северного Кавказа в ночь на субботу, 3 января, предупредили об опасности атаки беспилотников и возможном ограничения мобильного интернета. Управление МЧС по Дагестану призвало жителей быть бдительными и осторожными.