12 марта 2026 в 15:12

Мишустин утвердил компенсации для застрявших на Ближнем Востоке туристов

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил распоряжение, которое дает возможность туристам, оказавшимся в затруднительном положении на Ближнем Востоке, получить компенсацию за понесенные убытки, передает ТАСС. Это касается случаев, когда путевки были приобретены в туристических компаниях, а поездки планировались в период с 28 февраля по 31 марта 2026 года.

Подписано распоряжение, которое позволит компенсировать потери людей, в том числе из Фонда персональной ответственности, если путевка была в туристической компании и поездка должна была состояться с 28 февраля по 31 марта текущего года, — прокомментировал Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что с конца февраля было закрыто воздушное пространство в 10-ти странах: Арабских Эмиратах, Бахрейне, Израиле, Ираке, Иране, Катаре, Кувейте, Омане, Саудовской Аравии и Сирии. Множество туристов оказались заблокированы в этих государствах, и авиакомпании организовали специальные рейсы для их эвакуации.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что всех российских туристов вывезут из стран Ближнего Востока до 15 марта. На данный момент в регионе остается несколько тысяч россиян, хотя на начало военной операции США и Израиля их было около 50 тыс.

