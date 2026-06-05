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05 июня 2026 в 15:11

В РФ нашли радикальный способ покончить с рекламным криминалом в подъездах

Эксперт ЖКХ Бондарь призвал передать доски объявлений под федеральный контроль

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Доски объявлений в многоквартирных домах стоит передать под строгий федеральный контроль, чтобы искоренить поток мошеннических услуг, заявил NEWS.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, расклейка аферистов, предлагающих «срочную замену батарей» или «травлю насекомых», достигла угрожающих масштабов.

Сегодня расклейка мошенников и сомнительных услуг в подъездах достигла огромных масштабов. Например, когда пишут, что «в вашем доме будет срочная замена батарей» или «срочная травля тараканов», а по факту приходят аферисты и обманывают доверчивых жильцов. Ни один гражданин не застрахован от объявлений лжесантехников или лжегазовщиков. Поэтому предлагаю полностью оцифровать рекламу в домах, внедрить единый государственный стандарт и открыть безопасные бесплатные объявления для жителей через приложение «Госуслуги.Дом». Подъезд дома перестанет быть рассадником криминальных схем навсегда, — пояснил Бондарь.

Он отметил, что для наведения порядка необходимо ввести строгий формат размещения информации: либо ЖК-экраны, либо закрытые антивандальные стенды с уникальным QR-кодом системы. По мнению эксперта, местные бизнесмены смогут самостоятельно в «два клика» купить рекламное место через «Госуслуги».

Необходимо ввести строгий формат: либо ЖК-экраны, либо закрытые антивандальные стенды с уникальным QR-кодом системы. Любое объявление без него автоматически признается незаконным и подлежит немедленному демонтажу. Местный предприниматель сможет зайти на карту в «Госуслугах», выбрать дом и в два клика купить место. Никакой анонимной расклейки. Деньги идут напрямую на спецсчет конкретного дома в фонд текущего ремонта без посредников, а система по ИНН распознает местный микробизнес и автоматически дает ему скидку 50%. Легальным становится только проверенный рекламодатель. Это не просто защита, а источник дохода от информационного пространства, — заключил Бондарь.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, член ЦК КПРФ Алексей Куринный призвал запретить отключение коммунальных услуг за долги для семей с детьми. По его словам, граждане с низкими доходами не могут платить за ЖКУ на фоне сложных финансовых условий.

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