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05 июня 2026 в 11:21

Москвичам пообещали знойные выходные

Синоптик Шувалов: на выходных в Москве воздух прогреется до 28 градусов тепла

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В предстоящие выходные в Москве температура воздуха поднимется до +28 градусов, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что в эти дни москвичам не стоит беспокоиться о возможных осадках.

Погода [в Москве] сориентировалась на жару. В выходные дни это будет +23–28 градусов в дневные часы. В субботу и воскресенье у нас относительно высокое давление — фронтальный раздел, который идет с запада, застопорит свое движение на западе Центрального федерального округа. Поэтому в столице обойдется без осадков, — поделился Шувалов.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что температура воды на черноморских и балтийских курортах России все еще не достигла комфортных показателей для массового купания. Однако, по ее словам, текущие условия могут быть приемлемыми для закаленных людей.

Начальник отдела краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев ранее заявил, что наиболее неблагоприятные условия для аллергиков возникают при слабом ветре. По его словам, в такие моменты пыльца скапливается в воздухе.

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