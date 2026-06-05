ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 июня 2026 в 12:20

Названо неочевидное последствие укрепления курса рубля

Финансист Бархота: туры за границу могут стать дешевле из-за укрепления рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Укрепление рубля может сделать зарубежные туры более доступными, заявил NEWS.ru эксперт по финансовым сервисам кандидат экономических наук Андрей Бархота. В то же время, по его словам, это даст Центробанку РФ больше возможностей для контроля инфляции.

В социально-экономической системе крепкий рубль выгоден Банку России, потому что этот фактор позволяет увереннее управлять инфляционными показателями. Импортная продукция не дорожает так сильно, как могла бы. Но есть мнение, что это еще выгодно домохозяйствам, поскольку наступает контроль над инфляцией и есть доступные иностранные товары и импорт в сочетании с недорогими путевками. То есть на самом деле получается парадоксальная ситуация, что отправка туристическим маршрутом в Юго-Восточную Азию, Турцию или Египет становится дешевле, чем отдых внутри страны, — прокомментировал Бархота.

Он подчеркнул, что, даже если рубль ослабнет на 15%, это не окажет значительного влияния ни на что. Однако, по словам финансиста, это создаст возможность немного скорректировать бюджетный дефицит. При этом эксперт отметил, что это не скажется напрямую на обычных гражданах и ценах сразу, так как существуют запасы на складах и идет процесс импортозамещения.

Гораздо больше на нашей жизни отражается уровень налогообложения, то есть налоговая и процентные ставки по кредитам и депозитам, нежели курс рубля. Кроме того, он носит небиржевой характер уже с 2024 года. Но, наверное, из очевидных итогов это все-таки будет вовлечение иностранной свободно конвертируемой валюты в сбережения, если начнется движение в сторону ее укрепления и ослабления рубля, — заключил Бархота.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов объявил о намерении Минфина вернуться к политике более стабильного курса рубля. Он подчеркнул, что ослабление бюджетного правила стало одним из факторов укрепления национальной валюты.

Экономика
Россия
рубль
валюты
деньги
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Туристов предупредили о странах с самым высоким уровнем преступности
Голикова рассказала о развитии российского здравоохранения
Россиянам рассказали о жуткой мошеннической схеме
Появились подробности нападения собаки на ребенка в краснодарской школе
Пять военнослужащих ранены при атаке ВСУ на ЗАЭС
Гайдулян, двое детей, мнение об СВО: как живет актриса Лариса Баранова
Лихачев указал на особенность отношений со странами в атомной сфере
Герман Греф рассказал о важности саморазвития
Психолог напомнила, как просто поддержать детей в период сдачи ЕГЭ
Омбудсмены России и Украины провели первую встречу на границе
«Гитлеровские методы»: оппозиционерка оценила власть в Молдавии
Грабители в мгновение разбогатели, стащив из магазина карточки Pokemon
Лихачев рассказал о тяжелом состоянии пострадавших при атаке ВСУ на ЗАЭС
В РФ нашли радикальный способ покончить с рекламным криминалом в подъездах
В Кремле пролили свет на визит Уиткоффа и Кушнера в Москву
Песков раскрыл, где может прозвучать ответ Путина на письмо Зеленского
Двухлетний мальчик протаранил детскую площадку за рулем авто
Новак раскрыл, с кем Россия обсуждает дополнительные поставки газа
В Роспотребнадзоре рассказали о правилах безопасности в лесу для детей
Медведев предсказал взрыв штаб-квартиры ЕС после обвинений фон дер Ляйен
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.