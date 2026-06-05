Названо неочевидное последствие укрепления курса рубля

Укрепление рубля может сделать зарубежные туры более доступными, заявил NEWS.ru эксперт по финансовым сервисам кандидат экономических наук Андрей Бархота. В то же время, по его словам, это даст Центробанку РФ больше возможностей для контроля инфляции.

В социально-экономической системе крепкий рубль выгоден Банку России, потому что этот фактор позволяет увереннее управлять инфляционными показателями. Импортная продукция не дорожает так сильно, как могла бы. Но есть мнение, что это еще выгодно домохозяйствам, поскольку наступает контроль над инфляцией и есть доступные иностранные товары и импорт в сочетании с недорогими путевками. То есть на самом деле получается парадоксальная ситуация, что отправка туристическим маршрутом в Юго-Восточную Азию, Турцию или Египет становится дешевле, чем отдых внутри страны, — прокомментировал Бархота.

Он подчеркнул, что, даже если рубль ослабнет на 15%, это не окажет значительного влияния ни на что. Однако, по словам финансиста, это создаст возможность немного скорректировать бюджетный дефицит. При этом эксперт отметил, что это не скажется напрямую на обычных гражданах и ценах сразу, так как существуют запасы на складах и идет процесс импортозамещения.

Гораздо больше на нашей жизни отражается уровень налогообложения, то есть налоговая и процентные ставки по кредитам и депозитам, нежели курс рубля. Кроме того, он носит небиржевой характер уже с 2024 года. Но, наверное, из очевидных итогов это все-таки будет вовлечение иностранной свободно конвертируемой валюты в сбережения, если начнется движение в сторону ее укрепления и ослабления рубля, — заключил Бархота.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов объявил о намерении Минфина вернуться к политике более стабильного курса рубля. Он подчеркнул, что ослабление бюджетного правила стало одним из факторов укрепления национальной валюты.