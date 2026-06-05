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05 июня 2026 в 12:23

Ольховский дал прогноз на финал «Ролан Гаррос» с участием Андреевой

Ольховский: Андреева покажет высокий уровень в финале «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева Мирра Андреева Фото: Jon Bromley/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Если Мирра Андреева покажет такой же уровень тенниса, как в двух последних матчах, то обыграет Майю Хвалиньску из Польши в финале Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»), заявил NEWS.ru чемпион двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский. По его мнению, на игру россиянки приятно смотреть на протяжении всего турнира. В то же время Ольховский отметил, что «Ролан Гаррос» в этом году уже подарил множество сенсаций.

Я уже просто не знаю, чего ждать, потому что этот «Ролан Гаррос» полон сюрпризов. Очень сложно предугадать каждый следующий матч. Мирра — фаворит. Ожидаю, что она покажет тот же уровень, который был в последних двух матчах, то есть очень высокий и надежный. Очень приятно было смотреть, как Мирра играет. Если она сыграет так же, стоит ждать победы, — сказал Ольховский.

По его словам, Хвалиньска играет стабильно на протяжении всего турнира, не боится выходит к сетке, интересно играет укороченными ударами. Ольховский удивлен, что польская теннистка смогла пройти так далеко по турниру.

У нее нет супермощи. Все сильнейшие вылетели, и для меня это необъяснимо. Либо сейчас такой уровень тенниса, либо все смотрят на Хвалиньску как на суперзвезду. На мой взгляд, сейчас есть более сильные теннисистки. Просто Хвалиньска сейчас показывает стабильную игру, — добавил Ольховский.

19-летняя Андреева обыграла украинку Марту Костюк со счетом 6:1, 6:3 и вышла в финал «Ролан Гаррос». Ее соперница Хвалиньска обыграла россиянку Диану Шнайдер (7:6, 6:4). Финал состоится 6 июня.

Ранее олимпийская чемпионка Елена Веснина заявила, что Андреева является фаворитом финальной встречи «Ролан Гаррос» против Майи Хвалиньской, однако ей нужно готовиться к непростой игре. По ее мнению, польская теннисистка заслуженно вышла в решающий матч турнира, поскольку ее стиль подходит под грунтовые корты.

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