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21 июля 2026 в 07:04

НАТО столкнулось с дефицитом хлопка для производства боеприпасов

WSJ: НАТО не хватает хлопка для производства боеприпасов

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Страны НАТО столкнулись с нехваткой хлопка, который используется при производстве нитроцеллюлозы для боеприпасов, пишет газета The Wall Street Journal. Этот компонент считается основным для взрывчатых веществ.

По данным издания, нитроцеллюлозу производят из хлопкового пуха, или линта. Ограниченные запасы этого сырья стали одной из главных проблем для стран Альянса.

В связи с чем государства НАТО намерены нарастить собственные мощности по производству и переработке нитроцеллюлозы, чтобы снизить зависимость от зарубежных поставщиков. По оценке издания, Европе необходимо увеличить выпуск нитроцеллюлозы более чем в два раза, до 20 тыс. тонн в год.

Ранее стало известно, что передача атомных подводных лодок типа Virginia Военно-морским силам США отстает от графика Пентагона в среднем более чем на два года. По подсчетам, 11 подлодок типа Virginia, которые планировалось передать ВМС США в период с 2019 по 2023 год, были поставлены с большой задержкой. Еще 15 июля президент США Дональд Трамп потребовал от руководства компании General Dynamics ускорить строительство подводных лодок для американского флота.

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