ВМС США годами ждут новые атомные подлодки Virginia Передача подлодок Virginia ВМС США задерживается более чем на два года

Передача атомных подводных лодок типа Virginia военно-морским силам США отстает от графика Пентагона в среднем более чем на два года, передают РИА Новости, изучив документы американского военного ведомства. По подсчетам, 11 подлодок типа Virginia, которые планировалось передать ВМС США в период с 2019 по 2023 год, были поставлены с большой задержкой.

Еще 15 июля президент США Дональд Трамп потребовал от руководства компании General Dynamics ускорить строительство подводных лодок для американского флота. Компания является одним из производителей атомных подлодок типа Virginia.

Ранее западное издание признало российский крейсер «Адмирал Нахимов» недосягаемым для флотов стран НАТО по водоизмещению и огневой мощи. При массе в 28 тыс. тонн корабль развивает скорость до 32 узлов, легко обгоняя любые американские эсминцы и авианосцы.

До этого главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев рассказал, что подводные лодки проекта «Ясень-М» могут решать полный спектр задач военно-морского флота почти в любом районе океана и оставаться незаметными. На судостроительном предприятии «Севмаш» заложили многоцелевой атомный подводный крейсер этого проекта под названием «Мурманск».