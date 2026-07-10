В США рассказали о поломке десантного корабля в разгар конфликта с Ираном

В США рассказали о поломке десантного корабля в разгар конфликта с Ираном Newsmax: США остались без корабля USS Boxer в начале конфликта против Ирана

Американский универсальный десантный корабль USS Boxer оказался небоеспособен в первые недели военной операции США против Ирана, передает телеканал Newsmax. Из-за технической неисправности он не смог участвовать в действиях в период, который источники называют одним из ключевых этапов кампании.

После введения США морской блокады Ирана и обсуждения возможной операции по захвату острова Харк на борту USS Boxer находился 11-й экспедиционный отряд морской пехоты США. Однако во время перехода к Ближнему Востоку на корабле возникли проблемы с двигательной установкой, из-за чего ему потребовался ремонт.

В результате вместо усиления американских сил в Аравийском море десантный корабль был направлен на совместную британско-американскую базу на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Там USS Boxer вместе с находившимися на его борту тысячами морских пехотинцев ожидал завершения восстановительных работ.

Ранее военно-морские и воздушно-космические силы Корпуса стражей Исламской революции нанесли массированный удар по 85 американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте. В Тегеране заявили, что это первоначальный ответ на атаки США по стране.