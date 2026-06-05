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05 июня 2026 в 11:53

Веснина назвала сильные стороны соперницы Андреевой в финале «Ролан Гаррос»

Веснина: Андреевой нужно готовиться к непростому матчу против Хвалиньской

Мирра Андреева Мирра Андреева Фото: Baptiste Autissier/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Россиянка Мирра Андреева является фаворитом финальной встречи Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») против Майи Хвалиньской, однако ей нужно готовиться к непростой игре, заявила NEWS.ru олимпийская чемпионка Елена Веснина. По ее мнению, польская теннисистка заслуженно вышла в решающий матч турнира, поскольку ее стиль подходит под грунтовые корты.

Самое главное, чтобы у Мирры было внутреннее спокойствие. Она должна быть полностью сконцентрирована на игре. Хвалиньска невероятно неудобно играет именно на грунтовых кортах. Она неслучайно вышла в этот финал, потому что ее игра на самом деле очень ложится под это покрытие. У нее многое получилось во всех матчах. Для меня удивительно, как она не устает почти три недели, — сказала Веснина.

Она отметила, что Андреевой нужно быть готовой к длинным розыгрышам. Веснина посоветовала соотечественнице играть активно, идти вперед, играть у сетки.

Нужно настраиваться, что будет нелегко. Надо будет попотеть, поработать, потому что Хвалиньска заставляет своих соперниц бегать по всему корту, очень сильно разрушает, ломает игру девочек. Им непривычно играть против такой тактики. Желаю Мирре удачи. Я надеюсь, что она справится с нервами, сыграет спокойно и будет гнуть свою линию, — добавила Веснина.

Ранее 19-летняя Андреева обыграла украинку Марту Костюк со счетом 6:1, 6:3 и вышла в финал «Ролан Гаррос». Ее соперница Хвалиньска обыграла другую россиянку Диану Шнайдер (7:6, 6:4). Финал состоится 6 июня.

Спорт
Теннис
Ролан Гаррос
Мирра Андреева
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