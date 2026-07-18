Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов

Классические соленые огурцы с укропом и чесноком — это вкусно и надежно. Но когда банки с одним и тем же вкусом заполняют весь погреб, хочется разнообразия. И для этого не нужны экзотические продукты — все уже есть на кухне. Газированная вода, яблоки, мед, мята, соевый соус и даже томатная паста — каждый из этих ингредиентов способен кардинально изменить вкус привычной закуски. Мы собрали шесть необычных рецептов засолки огурцов, которые точно не дадут заскучать за зимним столом.

Важные советы

Огурцы берите небольшие, пупырчатые, с плотной кожицей. Перед тем, как засаливать плоды, обязательно замачивайте их в холодной воде на 2–4 часа — так будут лучше хрустеть.

Не берите мелкую соль, йодированная тоже не подойдет. Вам нужна только крупная: именно она идеально подходит для любых солений.

Советуем добавлять листья дуба, вишни, хрена, смородины — ценные источники дубильных веществ, которые сохраняют плотность плодов.

Рецепт № 1: огурцы на минералке с лимоном

Газировка ускоряет процесс засолки — пузырьки помогают рассолу быстрее проникнуть в огурцы. Они получаются хрустящими уже через час, а через сутки становятся полноценными малосольными.

Возьмите 700 г свежих огурчиков, помойте их и обрежьте концы. Если плоды крупные, можно разрезать каждый вдоль на 2–4 части. 3–4 дольки чеснока нарежьте пластинками. Еще понадобятся 4–5 тонких долек лимона, 3–4 веточки укропа и чуть-чуть перца горошком.

В выбранную для засолки емкость кладите сначала укроп, перец, чеснок и лимон, а уже потом огурцы.

Отдельно в 1 л сильногазированной минералки растворите 1 ст. л. соли. Залейте жидкостью огурцы так, чтобы они были покрыты целиком. Оставить можно прямо на кухне на 1–2 часа для быстрого варианта или на сутки для более насыщенного вкуса, потом уберите в холодильник.

Чем холоднее вода, тем больше будут хрустеть огурцы, поэтому газировку лучше использовать прямо из холодильника.

Необычные соленые огурцы Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 2: огурцы с яблоками

Яблоки добавляют соленьям фруктовую кислинку и легкую сладость. Рассол получается ароматным, а сами яблоки — съедобными и очень вкусными.

800 г огурцов замочите на 2–3 часа, потом обрежьте кончики. 2 кисло-сладких яблока, лучше всего сортов «антоновка» или «гренни смит», вымойте и разрежьте на четвертинки, сердцевину можно не удалять.

На дно емкости кладите часть зелени — 3–4 зонтика укропа, 3–4 листика смородины и вишни, 3–4 дольки чеснока и 5–6 горошин черного перца. Следом слоями кладите огурцы и яблоки, перекладывая их оставшимися листьями и чесноком.

Для рассола на 1 л чистой воды берите 2 ст. л. соли. Дождитесь, пока смесь закипит, подержите на огне 2 минуты, чуть-чуть остудите (идеальная температура — 90 градусов). Залейте огурцы горячим рассолом, отложите на 12–24 часа, а потом уберите в холодильник или погреб.

Яблоки берите плотные, чтобы они не развалились в рассоле, а для пряного вкуса можно добавить пару бутонов гвоздики.

Рецепт № 3: огурцы с медом — сладко-пикантные

Мед делает огурцы нежными. Вкус получается мягким и очень гармоничным.

Возьмите 1 кг огурцов, замочите их на 3–4 часа, обрежьте концы. В подходящую емкость уложите огурцы вместе с 4–5 зубчиками чеснока, 4–5 зонтиками укропа и 2–3 листьями хрена.

Отдельно приготовьте рассол: в 1,5 литрах воды растворите 3 ст. л. соли, поставьте на плиту, дождитесь, пока закипит, и остудите до теплого состояния — примерно 40–50°С. Потом добавьте 2–3 ст. л. жидкого меда и тщательно размешайте до полного растворения. Залейте огурцы теплым рассолом, держите прямо на кухне — через 24 часа они уже малосольные. Если хотите более насыщенный вкус, дайте полежать огурцам в рассоле 2–3 дня.

Мед добавляйте только в остывший рассол — при высокой температуре он теряет полезные свойства. Для остроты можно добавить половинку стручка острого перца.

Рецепты соленых огурцов Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 4: огурцы с мятой и эстрагоном

Мята и эстрагон дают свежий, слегка ментоловый аромат. Это освежающий вариант, который особенно хорош летом и отлично сочетается с рыбой и отварным картофелем.

2 кг огурцов подержите в холодной воде 2–3 часа, потом уберите кончики. В подходящую емкость кладите основную часть зелени: 3–4 листика вишни, 3–4 листа хрена, 4–5 зубчиков чеснока. Плотно уложите огурцы, укладывая между слоями свежую мяту (5–7 веточек), эстрагон (5 веточек) и оставшиеся листья. Приготовьте рассол: на 2 литра воды возьмите 4 ст. л. соли, доведите до кипения и остудите до комнатной температуры. Вылейте маринад на огурцы, накройте заготовку тарелкой и поставьте груз. Оставьте в прохладном месте на 3–5 дней. Готовность определяйте по вкусу — огурцы должны стать солеными и ароматными, но сохранить хруст.

Мяту можно заменить мелиссой.

Рецепт № 5: «битые» огурцы в азиатском стиле

Это не классическая засолка, а скорее быстрая пикантная закуска. Огурцы слегка отбивают, чтобы они лучше впитали маринад, и заправляют соевым соусом, медом, имбирем и чили. Готово через 30 минут.

Возьмите 2 средних огурца (или 4–5 небольших), вымойте и обсушите их. Разрежьте вдоль на четвертинки, потом каждую четвертинку слегка отбейте плоской стороной ножа или скалкой — так они лучше впитывают маринад. Нарежьте кусочками по 3–4 см.

Для маринада смешайте 80 г соевого соуса, 25 г жидкого меда, 35 г рисового уксуса, 6 г кунжутного масла и масла чили по вкусу. Имбирь и 2 зубчика чеснока натрите на мелкой терке и добавьте к жидким ингредиентам. Покройте огурцы маринадом, перемешайте и оставьте на 30 минут.

Перед подачей посыпьте жареным кунжутом, рубленым арахисом и свежей кинзой.

Если у вас нет рисового уксуса, замените его яблочным или соком лайма.

Битые огурцы: рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 6: огурцы в томатной заливке — салат в банке

Это уже не просто соленье, а готовая овощная закуска. Огурцы тушатся в томатном соусе с луком, перцем и морковью. Открыл банку — и на стол.

Возьмите 3 кг огурцов, нарежьте их кружочками или полукружьями толщиной 1–1,5 см. 1 кг лука нарежьте полукольцами, 1 кг болгарского перца — полосками, 1 кг моркови натрите на крупной терке.

В большой кастрюле смешайте все овощи, добавьте 200 г томатной пасты (или 1,5 литра томатного сока), 150 мл подсолнечного масла, 2 ст. л. соли и 4 ст. л. сахара. Отложите заготовку на 2–3 часа, чтобы овощи пустили сок. Отправьте кастрюлю на плиту (средний огонь), дождитесь, пока закипит, убавьте огонь и варите 15 минут. Влейте 100 мл 9% уксуса, перемешайте, проварите еще 5 минут. Разложите по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания. Этот вариант особенно хорош для крупных огурцов, которые не годятся для цельноплодной засолки.

Для дополнительного аромата можно добавить в заливку пару зубчиков чеснока и зелень.

Как приготовить малосольные огурцы? Смотрите три простых рецепта в нашей статье. Собрали полезные советы и секреты.