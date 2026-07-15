Врач предупредила, какую минералку нужно пить с осторожностью Врач Шаманская: лечебно-столовую воду можно пить только к небольших количествах

Лечебно-столовую воду можно пить только в небольших количествах по рекомендации медика, предупредила врач-гастроэнтеролог Мария Шаманская. В разговоре с RT специалист подчеркнула, что такая вода используется именно для лечения и пьется курсов согласно графику питания.

Если на этикетке указано «лечебно-столовая вода» (содержание солей до 10 г/л), ее можно пить либо по рекомендации врача, либо нерегулярно. Для взрослого человека безопасная норма составляет около 100 мл в сутки. Лечебная вода (более 10 г/л) называется так неслучайно — ее назначает только врач. Прием такой воды строго дозируется, расписывается относительно приемов пищи и проводится курсом, — поделилась специалист.

Врач уточнила, что избыток солей негативно отражается на почках. Кроме того, по словам гастроэнтеролога, страдает и сердечно-сосудистая система.

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