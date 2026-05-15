День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 11:50

Диетолог рассказал о самых вредных видах шаурмы

Диетолог Поляков назвал шаурму с заменителем мяса самой вредной

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Шаурма, в составе которой присутствует не цельное мясо, а его заменитель, например сосиски, считается самой вредной, заявил aif.ru диетолог и эндокринолог Антон Поляков. По его словам, в идеале это блюдо должно содержать лепешку, овощной салат и кусочек говядины или курицы.

Самая вредная шаурма — та, в которой совсем нет мяса, а вместо него используются заменители вроде сосисок. Такое, к сожалению, встречается и тоже называется шаурмой. Также вредна шаурма с обилием искусственных соусов, — предупредил Поляков.

Он предостерег от ежедневного употребления этого блюда. При этом врач отметил, что, если съедать одну качественную шаурму небольшого размера в неделю, то особого вреда не будет.

Ранее нутрициолог Ирина Меркулова заявила, что употребление переработанного мяса, в том числе колбас, сосисок, бекона и ветчины, сладких газированных напитков и магазинных соков повышает риск развития рака. По ее словам, другим негативным фактором становится чрезмерное использование жирных соусов и промышленных приправ.

Здоровье
диетологи
блюда
рацион
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Зеленский слетел с катушек»: Шеремет высказался об атаках на ЗАЭС
Пашинян обиделся из-за грибов и подал иск к Карапетяну
Житель Иркутской области спас осиротевшего и голодного медвежонка
Стало известно, где захоронят прах Молчанова
Политолог рассказал о новой операции против Ирана
В России курс доллара упал ниже 73 рублей впервые за три года
Оставшийся один внук Молчанова расплакался у гроба дедушки и попал на видео
Проводы в последний путь: в Москве простились с телеведущим Молчановым
Известная актриса расплакалась на прощании с Молчановым
Коммерческое судно под индийским флагом затонуло после атаки у Омана
Наступление ВС РФ на Харьков 15 мая: лютые удары, «рота калек» у Волчанска
ВС России полностью выбили ВСУ из населенного пункта в Запорожской области
Экономист раскрыл, кому из россиян положены дополнительные выходные
Экс-игрок ЦСКА оценил шансы команды в матче РПЛ с «Локомотивом»
Стало известно, когда выгоднее всего уходить в отпуск в 2026 году
Климатолог назвал неочевидную причину нарушения терморегуляции
Минобороны сообщило о серии ударов возмездия по объектам на Украине
Миронов назвал способ в разы увеличить поступления от НДФЛ в бюджет России
Мужчинам объяснили, на что они должны быть готовы ради семьи
Ранили в висок: сумасшедший ударил незнакомую девочку ножом в лицо
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.