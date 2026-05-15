Диетолог рассказал о самых вредных видах шаурмы

Шаурма, в составе которой присутствует не цельное мясо, а его заменитель, например сосиски, считается самой вредной, заявил aif.ru диетолог и эндокринолог Антон Поляков. По его словам, в идеале это блюдо должно содержать лепешку, овощной салат и кусочек говядины или курицы.

Самая вредная шаурма — та, в которой совсем нет мяса, а вместо него используются заменители вроде сосисок. Такое, к сожалению, встречается и тоже называется шаурмой. Также вредна шаурма с обилием искусственных соусов, — предупредил Поляков.

Он предостерег от ежедневного употребления этого блюда. При этом врач отметил, что, если съедать одну качественную шаурму небольшого размера в неделю, то особого вреда не будет.

Ранее нутрициолог Ирина Меркулова заявила, что употребление переработанного мяса, в том числе колбас, сосисок, бекона и ветчины, сладких газированных напитков и магазинных соков повышает риск развития рака. По ее словам, другим негативным фактором становится чрезмерное использование жирных соусов и промышленных приправ.