Крупнейшая нейросеть рухнула по всему миру Пользователи ChatGPT пожаловались на сбои в работе нейросети по всему миру

Пользователи чат-бота ChatGPT по всему миру столкнулись с перебоями в его работе, свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Жалобы начали поступать примерно в 16:30 мск.

Судя по инфографике, обращения исходят из США, Канады, Бразилии, Великобритании, Германии, Франции, Японии и других государств. Некоторые пользователи также отмечают сбои в работе сайта OpenAI и мобильного приложения ChatGPT.

Ранее телекоммуникационная компания «Ростелеком» столкнулась с масштабным сбоем. Чаще всего о проблемах сообщали клиенты из Москвы — 23%, Московской области — 19%, Самарской — 10%. Жалобы также поступали из Приморского края (7%) и Белгородской области (5%).

До этого пользователи жаловались на проблемы с доступом к поисковой системе Google. Пользователи сообщали о проблемах с загрузкой результатов поиска. Они указывали на сбой в работе сайта и сервиса. Другие жаловались на проблемы в мобильном приложении. Google не открывался у 66,7% владельцев устройств на Android, у 33,3% — на Windows.