ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 июня 2026 в 17:47

Крупнейшая нейросеть рухнула по всему миру

Пользователи ChatGPT пожаловались на сбои в работе нейросети по всему миру

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пользователи чат-бота ChatGPT по всему миру столкнулись с перебоями в его работе, свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Жалобы начали поступать примерно в 16:30 мск.

Судя по инфографике, обращения исходят из США, Канады, Бразилии, Великобритании, Германии, Франции, Японии и других государств. Некоторые пользователи также отмечают сбои в работе сайта OpenAI и мобильного приложения ChatGPT.

Ранее телекоммуникационная компания «Ростелеком» столкнулась с масштабным сбоем. Чаще всего о проблемах сообщали клиенты из Москвы — 23%, Московской области — 19%, Самарской — 10%. Жалобы также поступали из Приморского края (7%) и Белгородской области (5%).

До этого пользователи жаловались на проблемы с доступом к поисковой системе Google. Пользователи сообщали о проблемах с загрузкой результатов поиска. Они указывали на сбой в работе сайта и сервиса. Другие жаловались на проблемы в мобильном приложении. Google не открывался у 66,7% владельцев устройств на Android, у 33,3% — на Windows.

Мир
ChatGPT
жалобы
сбои
нейросети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист объяснил, зачем нужно мягкое ослабление рубля
«Не запомниться не может»: президент Абхазии поделился эмоциями от ПМЭФ
Силуанов рассказал, что ему больше всего запомнилось после сессии с Путиным
Губернатор Запорожской области заявил, что ВСУ не оставляют ЗАЭС в покое
Дело о гибели Нади на штыре забора закрыто: почему Бастрыкин требует доклад
От холодных аномалий до жары +30: прогноз погоды на июнь в РФ
На ПМЭФ обсудили повышение эффективности продвижения НКО в цифровой среде
ВСУ учинили взрыв в порту Румынии, Глызину запретили танцевать: что дальше
«Совсем уже голову потеряли»: Путин об ударах ВСУ по ЗАЭС
«Могли получать»: Путин рассказал, помогала ли Россия Ирану в войне с США
Тропические ночи, ливни, грозы и жара до +30: погода в Москве в конце лета
Путин раскрыл свое отношение к конфликту между Ираном и США
В АСИ назвали самые востребованные профессии в эпоху ИИ
«Мало что получается»: Путин о попытках Украины создавать собственные дроны
Путину на ПМЭФ передали привет от Трампа
Покушение с аспирином и труп в колодце: главные ЧП недели
Узбекистан не станет ограничиваться одной российской АЭС
На подлете к Москве уничтожено уже 11 дронов
Развод с молодым мужем, суд за сына, «Холоп-3»: как живет Мария Миронова
«В Киеве не знали, что ли?»: Путин назвал дату перехода ЛНР под контроль РФ
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.