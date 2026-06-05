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05 июня 2026 в 18:10

«Она не наша»: Тарпищев открестился от теннисистки Октябревой

Тарпищев открестился от российской финалистки «Ролан Гаррос» Октябревой

Алиса Октябрева Алиса Октябрева Фото: Roberto Bettacchi/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Россиянка Алиса Октябрева, которая вышла в финал Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»), пять лет живет и тренируется в Чехии, поэтому не является продуктом российской школы тенниса, заявил президент Федерации тенниса РФ Шамиль Тарпищев. По его словам, 17-летняя спортсменка занималась на родине только на самом раннем этапе, а в 2022 году вместе с родителями уехала за границу. При этом он уточнил, что Октябрева — «неплохая девчонка», передает ТАСС.

Октябрева не наша. Она пять лет в Чехии уже живет. Она у нас была на самом раннем этапе, мы ее финансировали, а потом в 2022 году родители переехали. Она неплохая девчонка, но не наш продукт, — отметил Тарпищев.

Ранее заслуженный тренер России Виктор Янчук отмечал, что российская теннисистка Мирра Андреева может победить Майю Хвалиньску из Польши в финале «Ролан Гаррос» за счет своих сильных качеств. 19-летняя спортсменка обыграла украинку Марту Костюк со счетом 6:1, 6:3 и вышла в финал «Ролан Гаррос». Ее соперница Хвалиньска обыграла россиянку Диану Шнайдер (7:6, 6:4). Финал состоится 6 июня.

Спорт
Теннис
Шамиль Тарпищев
спортсменки
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