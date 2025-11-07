Тарпищев назвал причину неудач московского «Спартака»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «Чемпионатом» заявил, что проблемы московского «Спартака» кроются в неудачных первых таймах. Он отметил, что это в большей степени является тренерскими ошибками.

Жалко! Состав-то приличный. Думаю, что это больше тренерские промашки. Первые таймы практически в каждом матче провальные. Это недоработка тренеров. Раньше я знал что-то из процессов внутри «Спартака», потому что много моих друзей и товарищей играли. Трудно говорить что-то про [Деяна] Станковича. Он хороший тренер, но оптимальный вариант он команде не нашел, — сказал Тарпищев.

После 14 туров «Спартак» занимает шестое место в РПЛ, набрав 22 очка. Следующий матч коллектив Станковича проведет 9 ноября в Грозном против «Ахмата».

Ранее сообщалось, что «Спартак» рассматривает кандидатуру экс-футболиста Вадима Романова на пост исполняющего обязанности главного тренера. Его могут назначить в ближайшее время, если не удастся договориться с новым тренером на замену Станковичу.