05 января 2026 в 01:11

Кандидат на пост тренера «Спартака» покинул кипрский клуб

Претендент на пост тренера «Спартака» Карседо сообщил об уходе из «Пафоса»

Хуан Карлос Карседо Хуан Карлос Карседо Фото: Fabio Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press
Тренер Хуан Карлос Карседо, которого в СМИ называют кандидатом на пост главного тренера московского «Спартака», в разговоре с 24sports официально объявил об уходе с поста наставника кипрского «Пафоса». Решение испанский специалист озвучил после поражения своей команды в очередном туре чемпионата.

Карседо подтвердил свой уход, заявив, что принял решение продолжить карьеру в другом клубе. На пресс-конференции он поблагодарил команду и город, отметив, что будет хранить воспоминания о работе в «Пафосе». При этом на прямой вопрос о возможном переходе в Россию он дал уклончивый ответ, сославшись на неудачные переговоры с руководством кипрского клуба и заботу о семье.

Сложно объяснить. <…> Были переговоры и с другими командами. Я также подумал о благополучии своей семьи, — объяснил испанец.

Ранее бывший футболист сборной России Юрий Жирков говорил, что для «Спартака» лучшим вариантом среди тренеров может стать один из воспитанников клуба, имеющий необходимую лицензию. В качестве примеров он назвал Егора Титова и Андрея Тихонова. Жирков также признался, что не понимает, почему команда не экспериментирует с подобными назначениями.

