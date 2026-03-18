Масштабный потоп или аномальная жара? Погода в Москве в среду, 18 марта

Синоптики озвучили прогноз для столицы на ближайшие дни. Какая будет погода в Москве в среду, 18 марта, свершится ли масштабный потоп или установится аномальная жара? Что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая будет погода в Москве сегодня, 18 марта

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что температура воздуха в Москве в среду, 18 марта, поднимется до плюс 12 градусов, осадков не ожидается.

«В течение дня Москва останется на южной периферии антициклона. Ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 2–7 метров в секунду. Максимальная температура воздуха — плюс 9–12», — уточнил синоптик.

Показания барометров, добавил Тишковец, будут стабильными, давление составит 758 миллиметров ртутного столба.

Его коллега Михаил Леус заявил, что сегодня столица будет ощущать влияние периферии барического гребня, вытянувшегося в широтном направлении вдоль северных границ региона. В небе будут проплывать поля высоких облаков, которые не вызовут дождей и почти не ограничат приток солнечного тепла, подчеркнул синоптик.

«Температура воздуха плюс 10–12, по области ожидается плюс 8–13. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что выше нормы», — заявил Леус.

В четверг, 19 марта, в Москве осадков не ожидается, температура воздуха ночью составит минус 2–4 градуса, днем — плюс 11–13, заключил синоптик.

Дневная норма температуры для 18 марта в Москве составляет плюс три градуса, поэтому текущие показатели тепла выглядят как аномальная жара. Осадков по прогнозу не будет — масштабный потоп не грозит москвичам и гостям столицы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чего ждать от погоды в Санкт-Петербурге в среду, 18 марта

Санкт-Петербург в среду, 18 марта, окажется под влиянием периферии антициклона: будут дуть ветра западных румбов — они принесут к берегам Невы массы холодного воздуха из акватории Финского залива, рассказал Леус.

«Ожидается облачная, во второй половине дня с прояснениями, погода, вероятность осадков невелика, в первой половине дня местами очаги туманов», — отметил специалист.

Температура воздуха составит плюс 6–8 градусов, в Ленинградской области — плюс 6–11. Ветер западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 771 мм рт. ст., что выше нормы, указал Леус.

«В четверг, [19 марта], днем кратковременные дожди, ночью — 0...+2 градуса, днем — + 5–7», — сообщил синоптик.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов отметил, что сегодня, 18 марта, в городе будет облачно, дожди начнутся только в четверг. Облака не дадут прогреться значительно воздуху в Северной столице, поэтому в среду и четверг будет прохладно: плюс 5–7 градусов.

«Вчера днем температура воздуха в Санкт-Петербург была далекой от экстремума дня, но тоже получилось очень тепло. Еще с ночи 17 марта минимальная температура превысила прошлый ночной рекорд 1989 года, не опустившись ниже плюс 3,8 градуса. А средняя температура за сутки плюс 8,6 градуса тоже превысила рекорд 2015 года на целых два градуса», — добавил Колесов.

Таким образом, сутки 17 марта стали самыми теплыми за весь ряд наблюдений; это уже седьмой рекорд во второй декаде марта 2026 года, подчеркнул синоптик.

«Но максимальная температура для этого дня устояла, так как в 2015 году была очень высокой», — заключил Колесов.

