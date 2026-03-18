Почему не работает Telegram сегодня, 18 марта: сбои, замедление, блокировка

Сегодня, 18 марта, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что известно, в чем причины замедления, правда ли полная блокировка мессенджера в России уже проведена?

Где не работает Telegram 18 марта

На Telegram оставляют десятки и сотни жалоб пользователи из России, статистика на мониторинговых ресурсах пополняется ежедневно. Характер сбоев везде одинаков: не отправляются текстовые и голосовые сообщения, не загружаются фото и видео, не отображается содержимое чатов и каналов, не работают звонки. Проблемы встречаются на любых устройствах, в отдельном приложении и веб-версии мессенджера.

На сайте «Сбой.рф» на момент публикации насчитывается более 700 жалоб за сутки. О проблемах сообщают из Москвы — 45%, Санкт-Петербурга, Московской области — по 8%, Новосибирской области, Красноярского края — по 4%, Ростовской области, Краснодарского края, Свердловской, Челябинской областей — по 3%, Пермского края, Иркутской, Нижегородской, Саратовской, Владимирской, Воронежской, Самарской областей — по 2%, Калининградской, Тамбовской, Рязанской областей, Башкирии — по 1%.

Почему не работает Telegram сегодня, 18 марта

Роскомнадзор в начале февраля заявил, что вводит ограничения на работу Telegram из-за несоблюдения мессенджером российских законов. В частности, речь идет о требованиях законодательства в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству и пресечения экстремизма и терроризма.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — подчеркнул регулятор.

Замедление Telegram осуществляется на основе требований федерального законодательства, отметил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. По его словам, мессенджер проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации. Более того, добавил министр, иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в Telegram — это стало еще одним фактором в пользу решения о замедлении.

Правда ли Telegram в России уже заблокировали

Накануне СМИ привели мнения экспертов, некоторые из которых считают: блокировка Telegram в России уже началась. Специалисты утверждают, что именно по этой причине возникают проблемы с работой мессенджера, а также сбои мобильного интернета, особенно заметные в последнюю неделю в Москве.

По словам эксперта Владислава Войтенко, Telegram «фактически не работает» с домашних провайдеров при подключении с российских IP-адресов; о работе мессенджера через мобильный интернет «можно забыть», добавил он.

«Если в каком-то городе активны только сайты из белого списка, то большинство VPN-сервисов не помогут зайти в Telegram. Все это происходит на фоне того, что официально мессенджер пока не заблокирован. <…> Вероятно, дело идет к полной блокировке», — подытожил Войтенко.

До этого средства массовой информации тиражировали сообщение, что Telegram полностью заблокируют в первых числах апреля — якобы решение уже принято. Официальные источники не комментировали эти заявления.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин допустил возможное закрытие Telegram к сентябрю 2026 года, когда в стране пройдут выборы в Госдуму. По мнению депутата, блокировка может быть проведена «по системе YouTube».

