18 марта 2026 в 10:39

Атака ВСУ на Краснодар сегодня, 18 марта: что известно к этому часу, жертвы

Ночью и утром 18 марта ВСУ атаковали Краснодарский край с помощь дронов, сообщили местные власти. Что известно к этому часу, каковы последствия налета, есть ли жертвы?

Куда ВСУ ударили в Краснодаре 18 марта, подробности

Около 02:00 мск на территории города Краснодара прогремели мощные взрывы. Очевидцы сообщили СМИ, что один из БПЛА ударил прямо в квартиру многоквартирного дома.

Позже глава города Евгений Наумов перечислил последствия атаки на Краснодар.

  • В Юбилейном микрорайоне обломки БПЛА рухнули на медцентр и линию электропередачи, начался пожар, частично отключено электроснабжение. Кроме того, обломки БПЛА рухнули во дворы многоквартирного дома и частного дома рядом.
  • В Фестивальном микрорайоне обломки упали во дворе частного дома, в соседнем многоэтажном доме пострадало остекление.
  • В Центральном округе обломки БПЛА повредили стену и остекление окон частного дома, а также семь автомобилей на парковке одного из отелей.
  • в Прикубанском округе в результате падения фрагментов БПЛА повреждена кровля многоквартирного дома, разрушен балкон и повреждена одна из квартир, около 10 автомобилей посекло осколками.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Сколько жертв, пострадавших после удара ВСУ по Краснодару 18 марта

Губернатор Вениамин Кондратьев подтвердил, что в результате террористической атаки ВСУ в Краснодаре погиб один человек.

«В Прикубанском внутригородском округе Краснодара вражеский БПЛА повредил квартиру многоэтажного дома. В результате чего возник пожар, он потушен. Житель данной квартиры, к сожалению, погиб. Искренние соболезнования родным и близким», — привел подробности Наумов.

Кроме того, пострадавшие в результате падения обломков БПЛА были в Адыгее: в Тахтамукайском районе получили ранения двое детей, они госпитализированы, сообщил глава региона Мурат Кумпилов. Их жизни ничего не угрожает, одна девочка отпущена домой, вторая остается в больнице для наблюдения.

Сколько БПЛА атаковали Россию в ночь на 18 марта

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 18 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских БПЛА самолетного типа. Самая массированная атака пришлась на Краснодарский край.

«42 [БПЛА перехвачены и уничтожены] над территорией Краснодарского края, 13 — над акваторией Черного моря, шесть— над акваторией Азовского моря, пять — над территорией Брянской области, пять — над территорией Республики Крым, четыре — над территорией Республики Адыгея, три — над территорией Ленинградской области, два — над территорией Воронежской области, два — над территорией Астраханской области, по одному — над территорией Калужской и Смоленской областей и Ставропольского края», — сообщили в военном ведомстве.

Утром атаки БПЛА на Кубань продолжились, сообщили в МО РФ.

«В период с 07:00 мск до 09:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА — над территорией Краснодарского края, два БПЛА — над акваторией Черного моря», — сообщили в Минобороны.

