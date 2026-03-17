Наступление ВС России на Харьков 17 марта: войска хоронят под ФАБ, Купянск

Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 17 марта 2026 года, как развивается наступление, что происходит в Волчанске и Купянске, как украинские войска хоронят под ФАБ?

Наступление ВС России на Харьков 17 марта

Ожесточенные бои продолжаются на северо-западе Купянского и в Волчанском районах Харьковской области, ВКС РФ нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в окрестностях Веселого, Избицкого, Верхней Писаревки, Пролетарского, Нестерного, Колодезного и поселка Белый Колодезь, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«На Волчанском направлении штурмовые группы „северян“ продвинулись на пяти участках до 200 метров в районе села Волчанские Хутора. В ходе стрелкового боя захвачен в плен один военнослужащий ВСУ», — уточнил источник.

Командование ВСУ, пишет канал, в очередной раз отправило на верную смерть бойцов 15-го погранотряда — форсировать реку Волчья с целью выйти в район госграницы около села Малая Волчья. По боевым группам украинской стороны отработала российская авиация, ликвидировав живую силу, подчеркнули авторы.

«Техники ремонтно-восстановительного батальона 57-й мотопехотной бригады были вывезены из Волчанского района в Харьков для награждения командиром бригады В. Поповичем. После торжественной церемонии более 10 награжденных военнослужащих скрылись в областном центре и были объявлены в розыск как дезертиры», — говорится в сообщении.

ВС РФ в зоне СВО

На Липцевском направлении — без существенных изменений, операторы БПЛА и артиллеристы нанесли удары по ранее вскрытым объектам ВСУ; на Великобурлукском — украинские войска оборудуют позиции в лесных массивах на рубеже Григоровка — Колодезное — Нововасильевка, артиллерия и дроноводы ВС РФ наносят удары по вооруженным формированиям Украины, утверждает источник.

На исходе суток ВСУ оставили горы трупов — потери украинской стороны в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области составили более шести десятков человек; также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, сообщил «Северный ветер».

«На Купянском направлении продолжаются боестолкновения в северной части города. На Волчанском направлении идут бои в районе Верхней Писаревки, южнее Старицы и в Волчанских Хуторах», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

По словам экс-депутата Рады Олега Царева, на Купянском направлении ВС России удерживают рубежи в северной части Купянска, российская авиация сбрасывает ФАБ на позиции ВСУ, не давая украинским войска сконцентрировать ресурсы.

«На Харьковском направлении позиционные бои в районе Верхней Писаревки и к югу от Старицы. В Волчанских Хуторах продолжаются изматывающие, тяжелые бои за каждый дом и подвал», — утверждает Царев.

«Адский град из авиабомб», «ВКС не пощадили никого», «Опустошающие сбросы ФАБ похоронили ВСУ в Купянске», — пишут пользователи Сети.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО

