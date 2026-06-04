Наступление ВС России на Харьков 4 июня: бегство ВСУ, «азовцы» в мясорубке

Наступление ВС России на Харьков 4 июня: бегство ВСУ, «азовцы» в мясорубке

Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 4 июня 2026 года, как развивается наступление, где ВСУ обратились в бегство?

Наступление ВС России на Харьков 4 июня: бегство ВСУ, «азовцы» в мясорубке

Российские войска ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Казачьей Лопани, Слобожанского, Рубежного, Митрофановки, Ракитного, Старого Салтова, Черноглазовки и Харькова, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«На север Харьковской области враг перебросил 122-й отдельный батальон связи 3 армейского корпуса ВСУ, что может свидетельствовать о намерениях противника перебросить и штурмовые подразделения „азовцев“ (нацбат „Азов“, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена. — NEWS.ru)», — утверждает источник.

По сведениям канала, российские войска наступают в направлении Казачьей Лопани (крупный логистический центр ВСУ на участке), «лютая бойня» в лесопосадках около села Шевченко обратила в бегство подразделения 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

«На Липцевском направлении противник активных действий не предпринимал. На Волчанском — штурмовики ГрВ „Север“ продвинулись на восьми участках до 200 метров. Стрелковые бои [идут] в Охримовке, окрестностях села и лесах Волчанского района. <...> ТОС [ударили] по позициям 127-й тяжелой мехбригады ВСУ в районе Избицкого и опорному пункту подразделения около Терновой», — говорится в сообщении.

Канал утверждает, что испанский наемник ВСУ Перес Родригес, числившийся пропавшим без вести, был кремирован на Украине и захоронен без указания персональных данных.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

«Эта практика является нормой в рамках негласных договоренностей киевского режима со странами ЕС, руководство которых опасается роста протестных настроений в случае публичного погребения в родных странах всех наемников, уничтоженных нашими войсками в ходе конфликта», — считает источник.

На Великобурлукском направлении, следует из публикации, российские штурмовые группы продвинулись в лесах у Нововасилевки.

Потери украинской стороны в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области за сутки составили более четырех десятков человек; также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, сообщил «Северный ветер».

«На Купянском направлении ВС РФ продвигаются на окраинах Купянска-Узлового. На Богуславском — российские войска занимают новые позиции в Шийковке. На Волчанском — продолжаются столкновения в Охримовке. ВС РФ ведут бои за Шевченко», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

По словам экс-депутата Рады Олега Царева, на Купянском участке российские ДРГ продвигаются на окраинах Купянска-Узлового, занимая новые позиции в городской застройке.

«На Харьковском фронте есть тактические успехи восточнее Волчанска. Идут стрелковые бои в Охримовке, на ряде участков удалось продвинуться на несколько сотен метров. Ракетным ударом в Белом Колодезе уничтожен пункт управления БПЛА противника. На плацдарме в районе Ветеринарного ВС РФ штурмуют Шевченко и бьют по ВСУ в Казачьей Лопани», — считает политик.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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