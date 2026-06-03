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03 июня 2026 в 12:16

Наступление ВС РФ на Харьков 3 июня: логистика под ударом, Купянск-Узловой

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
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Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 3 июня 2026 года, как ВС РФ занимают Купянск-Узловой, где логистика ВСУ находится под ударом?

Наступление ВС России на Харьков 3 июня

ВС России ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Тимофеевки, Братеницы, Бугаевки, Рубежного, Белого Колодезя, Избицкого, Колодезного, Бобровки, Малого Бурлука и Липцев, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«Наши штурмовики продолжают наступать в направлении крупного логистического центра ВСУ — поселка Казачья Лопань. Стрелковые бои идут в селе Шевченко и окрестностях. На Липцевском направлении противник активных действий не предпринимал. На Волчанском — штурмовые подразделения ГрВ „Север“ продвинулись на восьми участках до 500 метров», — утверждает источник.

Российские войска, по сведениям канала, ведут стрелковые бои в селе Охримовка, его окрестностях и лесах Волчанского района, ТОС ударили по позициям 127-й тяжелой мехбригады ВСУ в районе Избицкого.

«На Великобурлукском направлении <...> наши военнослужащие закрепляются на ранее занятых позициях. <...> Нанесены удары ТОС по позициям 3-й тяжелой мехбригады ВСУ в районе Колодезного», — говорится в сообщении.

ВС РФ ВС РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Потери украинской стороны в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области за сутки составили более полусотни человек; также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, сообщил «Северный ветер».

«На Купянском направлении ВС РФ расширяют контроль на западе Куриловки. На Богуславском — российские войска атакуют на участке между Богуславкой и Новоплатоновкой. На Волчанском — продолжаются ожесточенные бои в Охримовке. Сообщается о столкновениях севернее населенного пункта Малая Волчья, куда бои сместились со стороны Рыбалкино», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

По словам бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, на Купянском направлении зафиксировано присутствие передовых российских групп в центральной и северной частях Купянска-Узлового. Расширена зона контроля в западной части Куриловки, ВС РФ выдавливают ВСУ из района между Новоплатоновкой и Богуславкой, отметил политик.

«На Харьковском фронте ВС РФ продвинулись на 500 м на Волчанском участке. В районе Охримовки и Белого Колодезя наши операторы FPV-дронов уничтожают вражескую технику, включая НРТК. От Рыбалкино бои смещаются по лесам на юг, по направлению к Малой Волчьей», — считает Царев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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