Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 3 июня

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 3 июня

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 3 июня?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 3 июня

Шестилетняя девочка получила травмы из-за падения обломков БПЛА во двор многоквартирного дома в Брянской области, написал врио губернатора Егор Ковальчук в своем канале в МАКСе. Он подчеркнул, что жизни ребенка ничего не угрожает, состояние стабильное.

«В результате падения обломков БПЛА во двор многоквартирного дома травмы получила шестилетняя девочка. Она доставлена в Брянскую детскую областную больницу, находится в надежных руках врачей. Жизни ребенка ничего не угрожает», — проинформировал он.

Кроме того, силы ПВО отразили атаку восьми БПЛА на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

«ПВО Минобороны уничтожили восемь БПЛА, летевших на Москву», — написал мэр.

Также в селе Малом Солдатском Беловского района Курской области местная жительница пострадала в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, у 51-летней женщины диагностированы минно-взрывная и акубаротравмы.

«Сегодня в селе Малом Солдатском Беловского района из-за атаки БПЛА пострадала местная жительница. У 51-летней женщины минно-взрывная и акубаротравмы», — написал Хинштейн.

После произошедшего женщина самостоятельно обратилась за медицинской помощью в соседнюю Белгородскую область, рассказал губернатор. Врачи оказали ей необходимую помощь, дальнейшее наблюдение будет проходить амбулаторно, подчеркнул он.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

ПВО России за неделю перехватила и уничтожила не менее 2265 украинских беспилотников над территорией страны. Агентство проанализировало ежедневные сводки Минобороны РФ.

Согласно подсчетам, наибольшее количество дронов было уничтожено 25 и 31 мая. В эти дни средства противовоздушной обороны сбили 417 и 405 беспилотников соответственно.

Кроме тоого, число мирных жителей, пострадавших в результате атаки беспилотника на Геническ в Херсонской области, увеличилось до 11 человек, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

«Количество пострадавших в результате атаки БПЛА по Геническу увеличилось до 11 человек. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь», — написал Сальдо.

Также сотрудник скорой помощи получил ранения в результате атаки ВСУ на Брянскую область, сообщил у себя в соцсетях временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук. По его словам, под удар попал автомобиль, который сопровождал бригаду медиков. Машина двигалась в поселок Старый Ропск, где требовалась помощь пострадавшей женщине.

«Группа СГУП ЦСН „Защита“ Брянской области сопровождала на служебном автомобиле бригаду скорой помощи. Медики ехали, чтобы оказать неотложную помощь пострадавшей в поселок Старый Ропск. В автомобиль попал и сдетонировал FPV-дрон», — написал Ковальчук.

В результате взрыва один из сотрудников получил осколочные ранения. Несмотря на это бригада смогла выполнить поставленную задачу.

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