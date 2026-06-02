Столбы дыма на всей Украине: ни света, ни заводов БПЛА — у ВСУ нет шансов

Столбы дыма на всей Украине: ни света, ни заводов БПЛА — у ВСУ нет шансов

ВКС РФ нанесли массированный комбинированный ракетно-дроновый удар по промышленным объектам на Украине. Видео со столбами черного дыма в Киеве выкладывают в интернет сами жители города. Попадания также отмечены в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Черкасской, Полтавской областях. Какие объекты атаковали ВС РФ, какова эффективность прилетов и к чему это может привести — в материале NEWS.ru.

Как ВС РФ нанесли удары возмездия по Украине

Вооруженные силы России в ночь на 2 июня нанесли удар возмездия по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. Кроме того, несколько объектов были поражены в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске.

«В результате удара высокоточным оружием в Киеве поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные БПЛА, среди которых: объединение „Абрис ПТ“, предприятие радиоэлектронной промышленности „Специальное КБ „Спектр“, АО „Завод Маяк“ и государственная компания „УкрСпецэкспорт“. Также в Киеве поражены три территориальных центра комплектования ВСУ (ТЦК)», — сообщило МО РФ.

«В Харьковской области нанесены удары по трем предприятиям ОПК, в том числе Харьковскому государственному авиационному предприятию и двум объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым ВСУ», — уточнило военное ведомство.

Ранее сообщалось, что удар по Украине был нанесен оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами и беспилотниками. Удалось поразить в том числе несколько объектов топливной и транспортной инфраструктуры Украины и военные аэродромы.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил в своем Telegram-канале, что, кроме промышленных объектов, были поражены и два знаковых военных.

«Военный объект к востоку от города Чернигова. Пишут, что база спецназа, много погибших. Военный объект к востоку от города Днепропетровска. Учебный центр пилотов БПЛА ВСУ», — перечислил Лебедев. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: РИА Новости/МО РФ

Украинское издание «Страна.ua» со ссылками на очевидцев сообщило, что попадания российских ракет и дронов пришлись не только по промышленным и военным объектам, но также по бензозаправкам и железнодорожным депо.

Судя по данным объективного контроля и свидетельствам, попавшим в интернет, был поражен пороховой завод в Шостке Сумской области, рассказал NEWS.ru капитан I ранга заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин. Также, по его словам, российские дроны уничтожали скопления грузового транспорта на Украине.

«Киевский режим использует грузовые фуры как прикрытие для доставки и запуска дронов, в том числе и дальнобойных. Поэтому по стоянкам фур тоже бьют», — пояснил Дандыкин.

Почему удары ВС РФ так напугали украинцев

По данным «Страна.ua», в украинских соцсетях поднялась волна критики из-за плохой работы ПВО ВСУ. Показательным стало массовое отключение электричества в результате ударов. Обесточивание затронуло Киев, Днепропетровскую, Киевскую, Сумскую, Харьковскую, Черкасскую области, а также подконтрольные Киеву части ДНР и Запорожской области.

Спикеру Воздушных сил ВСУ Юрию Игнату пришлось оправдываться тем, что у ПВО хроническая нехватка ракет. «Дефицит ракет был, есть и будет. Их не так много изготовляют в мире, не так много площадок для производства», — подчеркнул Игнат.

По сообщениям украинских источников, ВСУ во время атаки смогли сбить 11 из 33 баллистических ракет, а всего — 642 из 729 воздушных целей.

Опрошенные NEWS.ru эксперты указывают, что к украинским данным надо относиться критически, поскольку Киев завышает количество попаданий своей ПВО в 2–3 раза. И с количеством целей у ВСУ тоже нестыковки: ранее они заявили, что в ходе массированного ночного удара ВС РФ запустили 73 ракеты и 656 БПЛА различных типов.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Самая главная оценка — это обращение главаря киевского режима за помощью с „Пэтриотами“ и другими средствами. Получается, с одной стороны, в Киеве врут „на синем глазу“, с другой стороны, плачутся. С каждым таким массированным ударом возможности ПВО врага тают. Дело в том, что параллельно идет охота за комплексами „Пэтриот“ и другими зенитными средствами. Реально ракет для „Пэтриотов“ у них не хватает: американцы жадничают, им самим сейчас мало из-за ситуации с Ираном», — пояснил Дандыкин.

К чему должны привести удары по инфраструктуре Украины

Систематические удары по энергетике и логистическим центрам Украины «могут привести к падению киевского режима и завершению СВО», заявил NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Нужно тотальное уничтожение энергетики — всех электростанций, кроме атомных. А у атомных надо разрушать инфраструктуру вокруг, чтобы вынудить их заглушить. Кроме того, разрушить логистику — порты, мосты, туннели. Тогда это вызовет коллапс системы управления киевского режима», — пояснил Коротченко.

По словам Дандыкина, если ВС РФ уничтожат все военные производства Украины, всю энергетику и транспортные узлы, ВСУ не смогут нормально воевать. «Им просто придется отступать или сдаваться», — заключил эксперт.

Читайте также:

«Кино гонит шлак»: историк о новом взгляде на Вторую мировую, книгах об СВО

Военный аналитик раскрыл причину подготовки Украины к круговой обороне

Вместо пиара — смерть: «бригада мажоров» ВСУ уничтожена под Сумами