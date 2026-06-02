Путин указал на одну проблему рекламы в России

Путин: в России слишком много рекламы на латинице

В России еще слишком много рекламы, которая написана на латинице, заявил президент РФ Владимир Путин на Совете по поддержке русского языка и языков народов РФ. По его словам, ее использование часто бывает необоснованным.

Вот эта реклама на латинице сплошь и рядом. В Москве поменьше, но и здесь у нас в Москве достаточно, — сказал он.

Ранее Путин предложил разделить филологические факультеты в высших учебных заведениях, выделив русский язык и литературу в самостоятельное направление. Он обратил внимание, что во многих вузах эти предметы входят в состав общих филологических факультетов. Президент России указал, что сбережение национального языка, культуры и исторической памяти является прочным фундаментом для суверенного развития государства и общества.

Помимо этого, президент выступил с инициативой наделить доклад о реализации языковой политики статусом государственного и сделать его ежегодным. Путин поручил кабмину профинансировать план мероприятий по реализации основ госполитики и обеспечить его выполнение.