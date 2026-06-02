ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 17:32

Путин указал на одну проблему рекламы в России

Путин: в России слишком много рекламы на латинице

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В России еще слишком много рекламы, которая написана на латинице, заявил президент РФ Владимир Путин на Совете по поддержке русского языка и языков народов РФ. По его словам, ее использование часто бывает необоснованным.

Вот эта реклама на латинице сплошь и рядом. В Москве поменьше, но и здесь у нас в Москве достаточно, — сказал он.

Ранее Путин предложил разделить филологические факультеты в высших учебных заведениях, выделив русский язык и литературу в самостоятельное направление. Он обратил внимание, что во многих вузах эти предметы входят в состав общих филологических факультетов. Президент России указал, что сбережение национального языка, культуры и исторической памяти является прочным фундаментом для суверенного развития государства и общества.

Помимо этого, президент выступил с инициативой наделить доклад о реализации языковой политики статусом государственного и сделать его ежегодным. Путин поручил кабмину профинансировать план мероприятий по реализации основ госполитики и обеспечить его выполнение.

Власть
Россия
Владимир Путин
русский язык
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Детские трудовые лагеря: что не так с идеей — мнения юристов и депутатов
Московский аэропорт ввел ограничения на полеты
Пьяный подросток избил машиниста поезда
Вдова Пиманова столкнулась с новой трагедией на 40-й день после смерти мужа
Подростки катались на электросамокате и угодили под машину в Подмосковье
Инвестор рассказал, как в Турции работают карты «Мир»
Успенская пообещала разобраться со скандалом на своем концерте
Российского комика внесли в базу «Миротворца»
Десятки солдат ВСУ утонули в реке из-за приказа командира
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.