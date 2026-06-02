Путин призвал вузы выделить русскую филологию в отдельное направление

Президент России Владимир Путин предложил разделить филологические факультеты в высших учебных заведениях, выделив русский язык и литературу в самостоятельное направление, передает пресс-служба Кремля. Глава государства обратил внимание, что во многих вузах эти предметы входят в состав общих филологических факультетов наравне с иностранной филологией. По мнению Путина, такой подход не в полной мере отвечает тому значению, которое русский язык имеет для страны.

Знаю, в прошлом году в Крымском федеральном университете имени Вернадского был создан самостоятельный факультет русского языка и литературы. И рассчитываю, что примеру крымчан последуют и другие федеральные вузы, — сказал президент.

Также Путин заявил, что количество часов изучения русского языка и литературы при подготовке педагогов начальной школы должно быть увеличено. По его словам, это напрямую касается повышения качества подготовки учителей.

Помимо этого, президент выступил с инициативой наделить доклад о реализации языковой политики статусом государственного и сделать его ежегодным. Путин поручил кабмину профинансировать план мероприятий по реализации основ госполитики и обеспечить его выполнение.