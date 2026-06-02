Путин призвал к развитию системы обучения жестовому языку

Фото: kremlin.ru
Около 200 тыс. жителей России владеют русским жестовым языком и им необходимо обеспечить достаточное число педагогов и переводчиков, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов РФ. Глава государства выразил надежду, что на заседании будут представлены свежие инициативы, в том числе касающиеся помощи гражданам с инвалидностью, передает Кремль в МАКСе.

У нас в стране почти 200 тыс. носителей такого языка, и важно обеспечить соответствующее качество и количество педагогов и переводчиков в этой сфере, — заявил глава РФ.

Ранее российский лидер распорядился, чтобы Минпросвещения и Росмолодежь провели в летних лагерях профильные смены, посвященные русскому языку и литературе. Президент убежден, что у школьников, их родителей и учителей эти программы будут очень востребованы.

Кроме того, президент выступил с инициативой наделить доклад о реализации языковой политики статусом государственного и сделать его ежегодным. Кроме того, президент поручил кабмину профинансировать план мероприятий по реализации основ госполитики и обеспечить его выполнение.

