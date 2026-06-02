Ночной удар возмездия, дефицит ПВО у Киева: новости СВО на вечер 2 июня

Российские войска нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, инструкторы ВСУ до смерти избили украинского военнослужащего в Сумской области, в Киеве пожаловались на дефицит ракет противовоздушной обороны. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 2 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Российская армия нанесла ночной удар возмездия по предприятиям ОПК Украины

Вооруженные силы России в ночь на 2 июня нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что это стало ответом на атаки Киева на российскую территорию.

Предприятия, ставшие законными целями ВС РФ, располагались в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. Кроме того, удалось поразить несколько объектов топливной и транспортной инфраструктуры Украины, используемых в интересах ВСУ, и военные аэродромы. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, резюмировали в Минобороны.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российские военные наносят систематические удары по военной инфраструктуре Украины, включая объекты в Киеве и других городах. Он подчеркнул, что ВСУ осознанно устраивают бесчеловечные теракты против мирного населения, напомнив об украинском ударе по Старобельску.

Российские войска поразили «кузницу» дронов ВСУ

Военнослужащие ВС России нанесли удар по предприятию украинской компании Fire Point на территории Днепропетровской области, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Как отметили в ведомстве, компания производит комплектующие для ударных БПЛА большой дальности.

Российские «Герани» разнесли цех ВСУ в Харьковской области

Российские военные с помощью дронов типа «Герань» уничтожили цех по производству украинских БПЛА, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Это произошло около населенного пункта Катериновка Харьковской области.

БПЛА «Герань-2» Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как уточнили в Минобороны РФ, при атаке использовалось множество БПЛА. Военный объект, как уточнили в ведомстве, уничтожен полностью.

Позднее в ведомстве рассказали, что российские военные нанесли удары по трем оборонным предприятиям Украины в Харьковской области, включая Харьковское государственное авиационное предприятие. Также были атакованы два объекта ТЭК, используемых ВСУ.

Россия стерла в пыль три здания «людоловов» в Киеве

Вооруженные силы России поразили три территориальных центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в Киеве, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Атака стала ответом на террористический акт ВСУ в Старобельске, где в результате нескольких волн ударов БПЛА по колледжу погиб 21 студент и еще 42 человека получили ранения.

Наряду с этим Вооруженные силы России в результате высокоточных ударов поразили в Киеве 10 предприятий военного назначения. По информации Минобороны РФ, речь идет в том числе об объединениях «Абрис ПТ», «Специальное КБ „Спектр“», АО «Завод Маяк» и госкомпании «УкрСпецэкспорт».

Инструкторы ВСУ насмерть забили солдата под Сумами

Инструкторы ВСУ до смерти избили украинского военнослужащего в Сумской области, рассказал источник в силовых структурах. По его словам, это случилось около села Подопригоры во время боевого слаживания.

Погибшему было 45 лет. До мобилизации он долгое время работал в трамвайном управлении, а в армию попал в феврале 2025 года.

В Киеве пожаловались на дефицит ракет для ПВО

Украина по-прежнему испытывает дефицит ракет противовоздушной обороны, заявил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, ситуация в ближайшее время не улучшится и, вероятно, останется такой до завершения конфликта с Россией.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

В свою очередь военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что даже новые поставки Запада не восполнят запасы средств противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. По его словам, в самих западных странах наблюдается дефицит таких систем.

Читайте также:

Наступление ВС РФ на Харьков 2 июня: полсотни трупов, бойня у Волчанска

Военный эксперт рассказал о серьезных проблемах, ежедневно ослабляющих ВСУ

МИД заявил о росте террористической угрозы в Черном море со стороны Киева