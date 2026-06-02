Путин раскрыл, что Лукашенко привез в Москву на 9 Мая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез на мероприятия к 9 Мая в Москву хлеб, выпеченный по рецептам военного времени, сообщил российский лидер Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ. Он отметил, что такой хлеб пекли в Сталинграде, Ленинграде и других регионах бывшего Советского Союза.

Совсем недавно, на 9 Мая, Александр Григорьевич Лукашенко был у нас, как вы знаете, на мероприятиях, и, значит, что, привез с собой хлеб времен войны, выпеченный по рецептам того времени в Сталинграде, в Ленинграде и в других регионах бывшего Советского Союза, — сказал Путин.

Ранее Лукашенко рассказал журналистам в Астане, что 24 мая в ходе телефонных переговоров призвал президента Франции Эммануэля Макрона стать движущей силой в продвижении мирного диалога и пригласил его посетить Минск. В ходе обсуждения с французским лидером затрагивалась и украинская тематика. Лукашенко посоветовал Макрону встретиться с российским коллегой и обсудить ситуацию по-мужски.