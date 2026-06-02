02 июня 2026 в 18:16

Журналист объяснил, почему Зеленский в любой момент может потерять власть

Журналист Волков: на Украине полно фигур, ненавидящих Зеленского за диктатуру

Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
На Украине существует множество политических фигур, которые испытывают ненависть к президенту страны Владимиру Зеленскому из-за выстроенной им диктатуры, заявил NEWS.ru обозреватель издания Украина.ру Павел Волков. По его словам, внутренний разлад в украинских элитах длится уже давно, и текущая властная вертикаль делает положение главы государства крайне уязвимым.

Разлад среди украинских элит случился довольно давно. Он связан с тем, что Зеленский с Андреем Ермаком (экс-глава офиса президента Украины. — NEWS.ru) в свое время выстроили определенную властную вертикаль, от которой убрали все остальные сформированные и до 2014 года, и после украинские элиты: людей Петра Порошенко (экс-глава Украины. — NEWS.ru), старый бизнес, грантовых активистов. Все эти люди оказались за бортом, их возможности принимать решения в стране были нивелированы. Плюс Зеленский еще показал, что может сажать в тюрьму кого захочет. Это, конечно, всем не понравилось. Сегодня в стране много акторов, они все грызутся. Кому-то из них ради личного интереса может оказаться выгодным выступить против Зеленского и пойти на сделку с Россией, которая нам покажется приемлемой, — сказал Волков.

Он отметил, что среди украинской элиты появились новые амбициозные фигуры, которые уже начали выстраивать собственную политическую линию в обход президента. По мнению журналиста, после недавних кадровых перестановок Верховная рада получила долю независимости, а это усиливает конкуренцию в борьбе за власть.

Сегодня Украина — это, прежде всего, распределение западных финансовых потоков. Кто находится во главе них, тот и имеет основную власть. Многие другие хотели бы получить доступ к этим потокам. Есть, опять же, новые фигуры, вроде того же Давида Арахамии (председатель партии «Слуга народа». — NEWS.ru), который более-менее контролирует Раду. После увольнения Ермака парламент получил некоторую долю независимости. Есть Кирилл Буданов (глава офиса президента Украины. — NEWS.ru), который явно метит на место главы государства и выстраивает свою политическую линию, — заключил Волков.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ политолог Богдан Безпалько заявил, что Украину может расколоть неожиданное событие в экономике или резкое усиление социальных противоречий. По его словам, подобное развитие событий приведет к тому, что нынешние разногласия достигнут критической точки, после которой страна неизбежно распадется на части.

Владимир Зеленский
Давид Арахамия
Дмитрий Бугров
Александр Ефимов
Яна Стойкова
