Политолог ответил, какие события могут в одночасье расколоть Украину

Украину может расколоть неожиданное событие в экономике или резкое усиление социальных противоречий, заявил NEWS.ru член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ политолог Богдан Безпалько. По его словам, подобное развитие событий приведет к тому, что нынешние разногласия достигнут критической точки, после которой страна неизбежно распадется на части.

Теоретически Украину может расколоть, во-первых, какой-нибудь «черный лебедь» — событие, которое мы сейчас не сможем предусмотреть и которое, в принципе, может быть решающим для украинского государства. Например, в экономике. Во-вторых, это резкое усиление социальных, политических противоречий. Они могут привести к тому, что нынешние разногласия дойдут до максимума. И в этом случае Украина тоже расколется. Но, опять же, раскол может быть очень разным. Например, в обществе, может быть территориальный, между группами, например разными представителями власти, которые неожиданно обнаружат между собой нерегулируемые конфликты, — пояснил Безпалько.

Он добавил, что все эти угрозы способны сработать одновременно, лишь ускорив разрушение государства изнутри. Однако, по его словам, пока рано говорить о том, что Украина находится на грани раскола.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин заявил, что религиозный раскол может привести к развалу гражданского общества на Украине уже в ближайшее время. По его словам, смерть главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета станет отправной точкой разногласий.