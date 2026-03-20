20 марта 2026 в 16:11

Политолог ответил, что может развалить Украину в ближайшее время

Религиозный раскол может привести к развалу гражданского общества на Украине уже в ближайшее время, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, смерть главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета станет отправной точкой разногласий.

На Украине вполне может произойти новый религиозный раскол после смерти Филарета по причине того, что христианская вера почему-то в стране является неким табу. То есть это было еще до кончины данного руководителя. Нынешний киевский режим настолько взбаламутил народ, что они уже считают христианство и учение Иисуса Христа некой московской пропагандой, которая может продолжать свое влияние. Но это абсолютный абсурд, потому что христианство существует во всех странах мира, даже на конфликтном Западе, — поделился Самонкин.

Он подчеркнул, что действия президента Украины Владимира Зеленского усиливают разногласия в обществе, нанося серьезный ущерб его репутации. Так, по словам политолога, значительное число украинцев уже не поддерживает киевскую власть.

Смерть Филарета еще больше приведет к огромному расколу гражданского общества, которое вообще поделит Украину на мелкие кусочки, и все центры силы будут друг с другом сражаться. То есть от страны как таковой может вообще ничего не остаться в ближайшее время, если христианство будет полностью изгнано, а все религиозные ритуалы будут изменены какими-то непонятными праздниками и верованиями, — резюмировал Самонкин.

Ранее митрополит Епифания сообщил о кончине Филарета в возрасте 97 лет. Священнослужитель, известный своим разрывом с Русской православной церковью, умер из-за остановки сердца.

