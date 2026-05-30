30 мая 2026 в 16:51

Москвичка не смогла стать матерью из-за врачебной ошибки

Москвичка потребовала компенсацию от клиники репродукции после потери ребенка

Жительница Москвы обвинила сотрудников столичного центра репродукции в потере ребенка из-за халатности и выдачи лекарства с истекшим сроком годности, сообщает Telegram-канал Baza. На процедуры женщина потратила около 370 тыс. рублей. Во время первой попытки зачатия пациентке назначили гормональный препарат, однако на девятые сутки курса ее экстренно госпитализировали в больницу с острой болью, где врачи констатировали смерть плода.

Позже женщина обнаружила, что выданный в медицинском учреждении препарат на момент получения был просрочен на три недели. Руководство центра назвало эту ситуацию нормальной и предложило пациентке небольшую скидку на следующую процедуру. Она согласилась на повторный криоперенос из-за оставшихся на хранении эмбрионов, однако вторая попытка также закончилась неудачно из-за не выявленных вовремя генетических отклонений.

Перед проведением повторной процедуры врач не назначил необходимое исследование, которое могло сразу обнаружить существующую проблему. В итоге пострадавшая направила в адрес руководства клиники досудебную претензию. Она потребовала выплатить ей 140 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и стоимости последнего этапа лечения.

Ранее молодой житель Тюмени лишился детородного органа из-за врачебной ошибки. Медики не смогли вовремя распознать опасный диагноз и отправили пациента домой. Спустя всего несколько часов боль стала невыносимой, парень повторно вызвал скорую, и при втором осмотре врачи диагностировали у него перекрут яичка.

