05 мая 2026 в 13:45

Москвич вместо виниров получил депрессию и убытки в полмиллиона рублей

Мужчина потерял полмиллиона рублей после визита к платному стоматологу в Москве

Пациент московской стоматологической клиники потерял 500 тыс. рублей и загнал себя в депрессию при попытке установить виниры, сообщает Telegram-канал Mash. По словам пострадавшего, врач Гайдар С. убедил его отказаться от брекетов в пользу виниров, после чего провел депульпацию и удаление клыка.

За первичные манипуляции мужчина заплатил 85 тыс. рублей, однако сразу после процедуры его состояние резко ухудшилось. Последующее обследование в другом медицинском учреждении выявило серьезные нарушения, допущенные в ходе протезирования. Стоимость восстановительных процедур составила 500 тыс. рублей. Потерпевший намерен взыскать с клиники потраченные средства и компенсацию морального вреда через суд.

Процесс привлечения клиники к ответственности осложняется кадровым вопросом. Представители учреждения заявили, что врач у них больше не работает. По информации канала, пострадавший продолжает подготовку к судебному разбирательству для защиты своих прав.

Ранее сообщалось, что в сердце москвича поселилась колония бактерий после установки зубного импланта. По словам врачей, микроорганизмы буквально «прогрызли» дыру в органе.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
