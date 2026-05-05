Москвич вместо виниров получил депрессию и убытки в полмиллиона рублей Мужчина потерял полмиллиона рублей после визита к платному стоматологу в Москве

Пациент московской стоматологической клиники потерял 500 тыс. рублей и загнал себя в депрессию при попытке установить виниры, сообщает Telegram-канал Mash. По словам пострадавшего, врач Гайдар С. убедил его отказаться от брекетов в пользу виниров, после чего провел депульпацию и удаление клыка.

За первичные манипуляции мужчина заплатил 85 тыс. рублей, однако сразу после процедуры его состояние резко ухудшилось. Последующее обследование в другом медицинском учреждении выявило серьезные нарушения, допущенные в ходе протезирования. Стоимость восстановительных процедур составила 500 тыс. рублей. Потерпевший намерен взыскать с клиники потраченные средства и компенсацию морального вреда через суд.

Процесс привлечения клиники к ответственности осложняется кадровым вопросом. Представители учреждения заявили, что врач у них больше не работает. По информации канала, пострадавший продолжает подготовку к судебному разбирательству для защиты своих прав.

