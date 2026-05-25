Автоюрист ответил, можно ли занимать парковочные места старыми машинами Юрист Радько: законом не запрещено располагать сразу несколько машин на парковке

Законом не запрещено располагать сразу несколько машин, в том числе старых, на парковочных местах, заявил в беседе с Lenta.ru адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Он отметил, что некоторые автомобилисты действительно используют «развалюхи» для того, чтобы занимать парковку на время отъезда на работу, по делам или в отпуск.

Закон не запрещает автовладельцу иметь хоть 100 машин и располагать их во дворах. Попытаться решить проблему было бы возможно, если ограничить количество автомобилей на одного собственника. Но и здесь есть нюанс: транспортное средство можно «купить по доверенности». Полагаю, что о проблеме пока никто всерьез не задумался. Но это пока, — высказался Радько.

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов предупредил, что машину с горящей лампочкой АБС могут эвакуировать. Он отметил, что при таком повреждении управлять автомобилем небезопасно.