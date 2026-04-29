Автоюрист ответил, когда могут эвакуировать машину

Машину с горящей лампочкой АБС могут эвакуировать, рассказал Lenta.ru автоэксперт, автоюрист Дмитрий Славнов. Он отметил, что при таком повреждении управлять автомобилем небезопасно.

Если горит значок АБС, то, соответственно, управлять транспортным средством вы не можете — это как минимум небезопасно. Машину с такой неисправностью эксплуатировать нельзя, и она идет на штрафстоянку до устранения поломки, — рассказал Славнов.

Автоюрист подчеркнул, что инспекторы фиксируют любые изменения в конструкции автомобиля. Например, они обращают внимание на использование фитингов для соединения магистральных трубок вместо единой медной трубы.

