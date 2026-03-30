Младенца обнаружили в кузове эвакуатора в российском регионе

В Тюменской области полицейские нашли младенца в кузове эвакуатора, сообщило ТАСС региональное управление МВД России. Правоохранители устанавливают личность причастного к инциденту.

Младенец был обнаружен в кузове эвакуатора. Сотрудники полиции устанавливают полные обстоятельства происшедшего, — говорится в сообщении.

Ранее старший помощник прокурора Забайкальского края Евгений Синельников сообщил, что младенец умер в роддоме в Чите на следующий день после рождения. По его словам, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.