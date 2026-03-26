В российском регионе возбудили дело после смерти младенца в роддоме РИА Новости: в прокуратуре возбудили дело после смерти младенца в роддоме Читы

Младенец умер в роддоме в Чите Забайкальского края на следующий день после рождения, сообщил старший помощник прокурора региона Евгений Синельников. По его словам, которые передает РИА Новости, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), — рассказал Синельников.

Ранее отстраненному главному врачу Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 Виталию Хераскову предъявили обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Уголовное дело связано с гибелью младенцев в родильном доме при медицинском учреждении. До этого сообщалось, что в родильном доме № 1 Новокузнецка с начала января умерли девять младенцев.

Также жительница Санкт-Петербурга столкнулась с халатностью врачей в роддоме, что привело к неизлечимой инвалидности ее ребенка. Известно, что женщина при этом заключила контракт с акушером‑гинекологом и акушеркой в роддоме № 9 за 90 тыс. рублей.