Младенец стал неизлечимым инвалидом из-за халатности врачей в Петербурге

Жительница Санкт-Петербурга столкнулась с халатностью врачей в роддоме, что привело к неизлечимой инвалидности ее ребенка, передает Telegram-канал Baza. В материале говорится, что женщина при этом заключила контракт с акушером‑гинекологом и акушеркой в роддоме № 9 за 90 тысяч рублей.

Поначалу, как рассказала девушка, беременность протекала без осложнений, однако на 39-й неделе ее состояние резко ухудшилось, и она обратилась к врачу. Доктор не стала осматривать пациентку и лишь дала рекомендации по телефону. Позднее петербурженке стало хуже, и ночью она была госпитализирована. Врач также приехала в роддом, при этом была недовольна вызовом, поскольку это был выходной день. Она попыталась купировать родовую деятельность, а когда не удалось, уехала домой, несмотря на жалобы роженицы, которой становилось все хуже.

Вскоре выяснилось, что у нее было отслоение плаценты и ребенок задыхался в утробе. Вследствие этого он получил тотальное поражение головного мозга, малыш не видит, не слышит, не может самостоятельно держать голову и глотать, страдает от судорог. Следователи выяснили, что ребенок пострадал из-за халатности медиков, роддом признал вину, однако врачи продолжают работать.

Ранее отстраненному главному врачу Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 Виталию Хераскову предъявили обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Уголовное дело связано с гибелью младенцев в родильном доме при медицинском учреждении.

До этого сообщалось, что в родильном доме № 1 Новокузнецка с начала января умерли девять младенцев. Сейчас учреждение закрыто на карантин из-за распространения гриппа и ОРВИ.

Пациентка новокузнецкого роддома (НГКБ № 1) по имени Юлия заявила, что от нее требовали взятку «за хорошее отношение» со стороны медицинского персонала. По ее словам, инцидент произошел несколько лет назад.