15 января 2026 в 15:15

Главврача больницы обвинили в халатности после гибели младенцев

Главврача больницы в Новокузнецке Хераскова обвинили в халатности

СК РФ СК РФ Фото: t.me/sledcom_press*
Отстраненному главному врачу Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 Виталию Хераскову предъявили обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 293 УК РФ), сообщает ТАСС. Уголовное дело связано с гибелью младенцев в родильном доме при медицинском учреждении.

15 января 2026 года Хераскову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ, — сообщил представитель следствия.

Ранее сообщалось, что в родильном доме № 1 Новокузнецка с начала января умерли девять младенцев. Сейчас учреждение закрыто на карантин из-за распространения гриппа и ОРВИ.

Пациентка новокузнецкого роддома (НГКБ № 1) по имени Юлия заявила, что от нее требовали взятку «за хорошее отношение» со стороны медицинского персонала. По ее словам, инцидент произошел несколько лет назад.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк пообещал проверить все родильные отделения и перинатальные центры в регионе до 9 февраля. Таким образом он отреагировал на массовую гибель новорожденных в роддоме Новокузнецка. По словам главы Кузбасса, всего в области 12 родильных отделений и два перинатальных центра.

младенцы
новорожденные
Новокузнецк
дети
обвинения
халатность
