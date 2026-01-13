Пациентка роддома в Новокузнецке заявила о требовании взятки от персонала

Пациентка роддома в Новокузнецке заявила о требовании взятки от персонала

Пациентка новокузнецкого роддома (НГКБ № 1) по имени Юлия заявила, что от нее требовали взятку «за хорошее отношение» со стороны медицинского персонала, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По ее словам, инцидент произошел несколько лет назад.

Пациентка заранее консультировалась с врачом перед родами. По ее словам, во время одной из консультаций медик попросила вознаграждение за «хорошее отношение». Женщину поместили в дородовую палату, но там она долго не получала помощи.

К обеду боль была уже невыносимая, и я просто выла на всю больницу, никто не приходил, — пожаловалась пациентка.

Также Юлия заявила, что в туалете в раковине находилась плацента. По словам женщины, вечером врач сообщила ей, что «раскрытие небольшое», после чего «подсунула» согласие на проведение кесарева сечения.

Ранее сообщалось, что в родильном доме № 1 Новокузнецка с начала января умерли девять младенцев. Сейчас учреждение закрыто на карантин из-за распространения гриппа и ОРВИ.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала произошедшее трагедией для государства. Она поручила сенаторам держать на особом контроле расследование обстоятельств гибели младенцев.