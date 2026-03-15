15 марта 2026 в 14:22

«Всеобщий высокий доход»: Маск предсказал будущее с развитием ИИ

Илон Маск Фото: Chip Somodevilla/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
В будущем людям не придется работать благодаря развитию искусственного интеллекта, написал в соцсети Х миллиардер Илон Маск. По его словам, при этом у граждан все равно будет «всеобщий высокий доход».

Работать будет необязательно. Будет всеобщий высокий доход, — написал Маск.

Поводом для дискуссии стал пост пользователя Kaito, который обратил внимание на высказывания сооснователя OpenAI и экс-директора по разработке технологий компьютерного зрения и ИИ в Tesla Андрея Карпати. Kaito признался, что именно аналитика Карпати подтолкнула его к решению «бросить работу».

Ранее Маск заявил, что искусственный интеллект превзойдет любого человека по уровню интеллекта к концу 2026 года. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он подчеркнул, что к 2030–2031 годам ИИ станет умнее всего человечества.

На этом же мероприятии президент США Дональд Трамп подчеркивал, что современный мир переживает «удивительный период перемен». По его словам, нынешний этап развития следует рассматривать как время, о котором «предки не могли и мечтать», однако за технологиями нужно следить.

