Рыбы-шпионы следили за Китаем и передавали данные за границу Китай обвинил западные разведки в слежке через рыб и черепах

Сотрудники Министерства государственной безопасности (МГБ) Китая обнаружили в прибрежных водах страны морских черепах и рыб, к телам которых были прикреплены сенсоры, передававшие данные за рубеж, сообщило ведомство в своих аккаунтах в соцсетях. По информации МГБ, в последнее время иностранные разведки активно используют новые типы шпионских устройств для сбора и вывоза информации о морской среде.

В одном из морских районов Китая были обнаружены крупные живые морские животные, к которым были прикреплены датчики, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Управления Федеральной службы безопасности России по Ярославской области сообщила, что 2-й Западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор гражданке Украины по статьям о шпионаже и подготовке террористического акта в регионе. По данным ведомства, осужденная проведет в местах лишения свободы 17 лет.

Кроме того, пресс-служба суда Запорожской области сообщила, что местная жительница осуждена на 14 лет лишения свободы за ведение шпионской деятельности в пользу ВСУ. В ходе разбирательства выяснилось, что подсудимая собирала и отправляла противнику информацию о российских военнослужащих.