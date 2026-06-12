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12 июня 2026 в 18:39

США уличили в финансировании изучения опасных вирусов на Украине

Нацразведка США: Вашингтон платил за изучение птичьего гриппа на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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США финансировали исследования высокопатогенного птичьего гриппа и других особо опасных вирусов на территории Украины, следует из документа американской национальной разведки, оказавшегося в распоряжении РИА Новости. Лаборатории, где изучались патогены, также финансировались США.

США платили украинскому ученому за изучение генома высокопатогенного птичьего гриппа и других крайне заразных вирусов в лабораториях биологической безопасности, которые также финансировались американским правительством, — говорится в сообщении.

Ранее офис директора национальной разведки США сообщил, что Вашингтон оказывал финансовую поддержку примерно 120 лабораториям, расположенным в более чем 30 государствах по всему миру. Эти сведения были обнародованы после многомесячного изучения архивных материалов разведывательного сообщества.

Кроме того, военный аналитик Александр Артамонов заявил, что Вашингтон развернул на украинской территории лаборатории по созданию биологического оружия, руководствуясь исключительно интересами собственной безопасности. По словам эксперта, даже если произойдет случайная утечка опасных патогенов, граждане США, находящиеся за океаном, не пострадают.

США
Украина
Птичий грипп
вирусы
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