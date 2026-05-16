Военэксперт объяснил, почему США создали биолаборатории именно на Украине Военэксперт Артамонов: США открыли лаборатории на Украине для своей безопасности

США открыли на Украине лаборатории, в которых создается биооружие, исключительно для своей безопасности, заявил NEWS.ru военный эксперт Александр Артамонов. По его словам, если произойдет какая-то утечка опасных вирусов, она не затронет американцев, проживающих за океаном.

США открыли биолаборатории по всему периметру России, не только на Украине. Есть лаборатории третьего и четвертого классов защиты, что предполагает, что там изучаются особо вредные и страшные болезни и вещества. Более того, американцы исследовали лет пять назад возможность переноса возбудителей при помощи перелетных птиц. Потому что остановить птиц невозможно. То есть вирусы могут попасть с территории Украины в другие страны, вот это представляет колоссальную угрозу. При этом американцы живут на другом континенте и их не волнует, что будет здесь происходить. Есть, конечно, риски передачи, но все-таки через Атлантику вирусам просочиться гораздо тяжелее, — отметил Артамонов.

Можно предположить, что в лабораториях на Украине разрабатывается не просто биооружие, а штаммы заболеваний, которые существуют в природе, но становятся устойчивыми к лекарствам, добавил эксперт. По его мнению, это могут быть сильно вирулентные заболевания, такие как чума или другие возбудительные инфекции.

В результате этих экспериментов вырабатываются мутации, которые очень сложно устранить лекарствами, если это вообще возможно. И на Украине, кстати, отмечались вспышки заболеваний, которые с большим трудом поддаются лечению. Это, похоже, является неким ноу-хау этих лабораторий, — заключил Артамонов.

Ранее стало известно, что США профинансировали не менее 13 биолабораторий на Украине. Американцы потратили $24,8 млн на строительство и оснащение исследовательских центров с высокой степенью защиты в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Днепропетровске и других городах.