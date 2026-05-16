16 мая 2026 в 08:26

Раскрыта сумма, потраченная США на 13 биолабораторий на Украине

РИА Новости: США профинансировали 13 биолабораторий на Украине на $24,8 млн

США профинансировали не менее 13 биолабораторий на Украине, следует из документов американского посольства в Киеве. Согласно материалам, которые приводит РИА Новости, американцы потратили $24,8 млн на строительство и оснащение исследовательских центров с высокой степенью защиты в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Днепропетровске и других городах. Большинство лабораторий передали украинской стороне в период с 2009 по 2013 год.

В документах указано, что самой дорогой стала центральная референс-лаборатория при одесском противочумном институте — ее возведение обошлось в $3,49 млн. Также в число крупных центров попали Институт ветеринарной медицины в Киеве ($2,11 млн), а также диагностические лаборатории в Днепропетровске ($1,94 млн) и Львове ($1,93 млн).

При этом, как следует из изученного агентством доклада Пентагона, американские власти вложили более $200 млн уже в 46 биолабораторий на Украине. Все объекты создавались в рамках Программы снижения биологических угроз Минобороны США. Официально проект позиционируется как борьба со вспышками особо опасных инфекций — как естественных, так и преднамеренных.

Ранее глава национальной разведки США Тулси Габбард заявляла, что Соединенные Штаты проведут расследование о 120 биолабораториях, расположенных за рубежом, в том числе на Украине. Представители администрации экс-президента лгали о существовании таких биолабораторий и угрожали тем, кто пытался рассказать правду, подчеркивала Габбард.

После этого военный корреспондент Александр Коц указал, что объявленное Габбард расследование в отношении американских биолабораторий на Украине преследует не цели биобезопасности, а является попыткой республиканцев досадить демократам. Это происходит перед промежуточными выборами.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Вместо надоевшей жареной и вареной картошки. Готовим картофель «Айдахо»: горчица, паприка, масло — и получится вкуснота
